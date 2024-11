Getty Images

Juventus: Cabal, fissati luogo e giorno dell'operazione

17 minuti fa



Juan Cabal come Gleison Bremer. Il terzino colombiano, che con il grave infortunio rimediato in Nazionale ha fatto piombare la Juventus in una situazione di emergenza vera, è pronto a finire sotto i ferri, per l'intervento di ricostruzione del legamento crociato che rappresenta il primo fondamentale step del lungo percorso di recupero che lo attende e che lo terrà fermo per tutta la stagione.



Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il colombiano in giornata volerà a Lione, stessa sede scelta nelle scorse settimane anche dal compagno brasiliano. Uguale anche lo specialista, il chirurgo Bertrand Sonnery-Cottet, uno dei più esperti del settore, a cui si era rivolto in passato anche Zlatan Ibrahimovic. L'operazione si svolgerà all'Hôpital Privé Jean Mermoz, nella giornata di domani.