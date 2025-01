Juventus: Cambiaso lusingato dal Manchester City, ma non spinge. L'offerta ufficiale e Douglas Luiz

Sono attesi, al centro di una. Ripartiamo ancora una volta dalle parole pronunciate sabato dal Football Director bianconero,: "Prezzo per il Manchester City? Onestamente non c'è trattativa, in questo momento no. Vogliamo fare un mercato in entrata per colmare gli infortuni che abbiamo avuto. Non vogliamo ragionare in uscita, ma in entrata. Se arriverà l'offerta ci penseremo".. E' confermatissimo invece, così come l'apprezzamento da parte di, che stravede per il classe 2000 ex Genoa e Bologna. Così come, che lo ha fatto crescere a Bologna e che, quando ha saputo dell'offerta del City, è quasi caduto dalla sedia.

. Se però il City si avvicinasse alladi euro, le cose potrebbero cambiare, e Cambiaso potrebbe prendere la strada che porta alla Premier League, con porta d'ingresso all'Etihad Stadium e con un ricco contratto quinquennale con opzione per il sesto anno.dalla possibilità di giocare in Premier League, di farlo con Guardiola, e di veder(dagli attuali 2,5 milioni di euro a stagione fino a quasi 6).per partire e asseconderà la volontà che emergerà dalla trattativa fra i club, accettandone le decisioni.

. L'interesse dei Citizens per il brasiliano c'è, mae viaggiano su binari diversi. La Juventus si priverebbe di Douglas solo con un prestito con obbligo di riscatto, e non con un prestito con diritto, o peggio ancora con un prestito secco, a margine dell'affare Cambiaso.