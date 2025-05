Juventus, chi decide? Elkann, Chiellini, Comolli: il vertice a Monaco e le scelte da fare

Quando la nebbia è fitta e la tempesta imperversa: è quello il momento in cui si cercano punti di riferimento; per non perdersi, per non andare a sbattere.: mancano i comunicati ufficiali, questione di pratiche da sbrogliare e di quelli che genericamente si definiscono i “dettagli” da rifinire, ma Cristianonon è più al timone della. A prendere il comando è l’armatore della nave – Johnintenzionato ad operare un ribaltone nella sala di comando.

Nel pieno di un cambiamento che sta avvenendo, ma non ha ancora trovato compimento. Una zona grigia fatta di incertezze e riassestamenti, mentre se si guarda fuori dall’oblò c’è poco da annoiarsi: i cavalloni in successione mettono in pericolo l’imbarcazione e il pericolo di naufragio è imminente. Mancano i punti di riferimento e, come dicevamo, si va a sbattere. Si va a sbattere contro le porte che sembravano spalancate e invece sono state repentinamente chiuse prima da Antonioe poi da Gian Piero. MaSia questo Igoro un nome nuovo dal mercato delle panchine. Chi dà l’indirizzo della gestione sportiva?

Interrogativi tanto forti da far perdere l’equilibrio e portare alla deriva. Tocca gettare l’ancora: fermarsi, riflettere, prendere decisioni, anche forti. Per questo, non stupiscono le cronache quotidiane che raccontano della possibilità di un vertice – questa sera a Monaco di Baviera, a margine della finale di-, tra John, Giorgioe DamienC’è una rotta da tracciare, la destinazione non sarà la x della mappa del tesoro, ma quantomeno deve riportare lanella giusta via. Da dove si parte? Da chi dovrà assumersi la responsabilità di tracciare questa rotta, decidere come percorrerla, a quale velocità e con quale equipaggio. È ora di uscire dalla metafora:Quale sarà la filosofia alla base del nuovo progetto sportivo? Quali saranno gli obiettivi a breve, medio e lungo termine?

L’ennesimo anno zero, con la speranza che quel foglio di calendario si possa finalmente strappare per andare avanti. Intanto, si giocherà la finale di Champions, con la rivalein campo. Chissà che non possa essere unoin più per ripartire.