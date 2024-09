Getty Images

, passata in vantaggio con Saporiti. Dopo il momentaneo pareggio di Corazza, Sasanelli su rigore al 91° segna il gol-partita. Per la squadra bianconera si tratta della seconda sconfitta indopo quella sul campo dell'Entella con lo stesso punteggio., frutto del pareggio all'esordio per 2-2 in trasferta con la Spal e delle vittorie per 1-0 in casa contro la Pianese e per 2-0 sul campo del Milan Futuro.

Carrera da calciatore ha vestito le maglie di Bari, Juventus, Atalanta e Napoli tra le altre. Da tecnico, dopo aver lavorato con Antonio Conte alla Juve e in Nazionale, ha allenato in Russia lo Spartak Mosca, in Grecia l'AEK Atene, a Bari e ora ad Ascoli. Dove sta seriamente rischiando l'esonero.