Juventus, come si ridisegna la dirigenza senza Giuntoli, con Comolli e Tognozzi

In casain queste ore sta maturando, quella di dare, dopo due stagioni di permanenza a Torino, a, capo dell'area sportiva del club bianconero.Come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi,: sotto osservazione, oltre al fallimento del progetto legato a Thiago Motta, c'è, che ha visto il flop di giocatori pagati a caro prezzo (Koopmeiners, Douglas Luiz, Nico Gonzalez) e l'esplosione, ma da altre parti, di giocatori ceduti forse a cuore troppo leggero (Huijsen, Kean, Nicolussi-Caviglia solo per citare i casi più eclatanti).

, nell'idea della proprietà sta maturando lain un ruolo più centrale e di peso, e l'inserimento di altre figure con background calcistico., da martedì ex presidente del Tolosa con esperienze importanti come talent scout e ds;, reduce dall’esperienza da ds a Granada ed ex capo scout alla Juventus. Comolli farà riferimento direttamente all'ad Maurizio Scanavino, vedremo con quale ruolo formale sarà inserito all'interno dell'organigramma bianconero.. Oltre che il ruolo di Comolli, resta da definire anche la nuova posizione formale che avrà(direttore generale?).

Fra la partenze, dopo quella di, ormai ex Managing Director Revenue & Institutional Relations che si sta per trasferire all'Aston Villa nel ruolo di CEO,(insieme a lui, lasceranno la Continassa anche i suoi storici collaboratori Giuseppe Pompilio e Stefano Stefanelli). Arrivato dal Napoli fresco di Scudetto nell'estate del 2023,: dopo una prima annata praticamente senza mercato (Weh in estate, Alcaraz e Djalo a gennaio) e la Coppa Italia vinta dalla squadra allenata da Max Allegri, con conseguente 'lite' sul campo dell'Olimpico fra il tecnico e Giuntoli, è arrivata la, che è ancora cronaca ma sta per diventare storia. Per Giuntoli, una storia finita.