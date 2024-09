Vlahovic ha il coltello dalla parte del manico: la Juventus corre un grande rischio

Il club bianconero ha certamente fretta di definire in un senso o nell'altro una trattativa troppo importante per il suo futuro prossimo, sia in termini tecnici che economici, in quanto l'attuale ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione rappresenta un lusso che il nuovo corso avviato da John Elkann e condotto dal plenipotenziario dell'area tecnica Cristiano Giuntoli giudica fuori parametri. La Juventusper un suo eventuale sostituto.- Osservando il panorama europeo ed internazionale, il mercato degli attaccanti per le stagioni a venire non si presenta particolarmente semplice ed accessibile per chi andrà alla ricerca di una soluzione pronta da subito ma anche con uno sguardo al futuro.per consentire ad una squadra dell'importanza della Juventus di cadere in piedi nell'eventualità di una drastica separazione da Vlahovic. Alcuni di questi profili sono stati già accostati ai bianconeri, che non vuole evidentemente farsi cogliere impreparata di fronte ad una scelta tanto importante e strategica. Coi primi due della lista ad emergere in maniera chiara su tutti gli altri e anche per questo più complicati da raggiungere in quanto attenzionati da diverse formazioni di Premier League.Dopo un triennio con Allegri, sacrificato con compiti che ne hanno limitato l'efficacia sotto porta,Da qui il dubbio amletico di Giuntoli e dell'intera Juventus se il sacrificio di pagare molto un giocatore che ancora non ha espresso il suo massimo potenziale non si riveli alla fine come la migliore delle soluzioni possibili. Un interrogativo del quale il calciatore e il suo agente Ristic sono certamente a conoscenza e che rischia di giocare un ruolo importante al momento delle contrattazioni. La Juve è avvisata.