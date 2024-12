L’emergenza infortuni in casa Juventus sta penalizzando oltremodo una squadra incapace di trovare la via della rete. Le assenze in contemporanea di Nico Gonzalez,e Milik rendono la Vecchia Signora totalmente inoffensiva e, al di là delle smentite davanti ai microfoni, sul mercato di gennaio Cristiano Giuntoli proverà a correre ai ripari.Nei giorni scorsi la Juventus ha provato a chiedere il prestito di Raspadori in una ipotetica trattativa allargata anche al cartellino di Danilo ma dal Napoli non arrivano aperture.

Antenne dritte alla ricerca di una occasione. Una arriva dall’Arabia Saudita:ma non sembra convincere il club bianconero per età (33 anni) e una parabola discendente mostrata nelle ultime stagioni.