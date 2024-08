Juventus e Szczesny, contatti in corso per la risoluzione consensuale

, in scadenza il 30 giugno del 2025. Il club bianconero ha deciso di puntare su Michele Di Gregorio e Mattia Perin, aprendo le porte del mercato al classe 1990, che finora non ha trovato una soluzione che ne accontentasse le esigenze. Da qui i contatti, che si sono intensificati nelle ultime ore, per una risoluzione del contratto, con una soluzione a questo punto vicinissima.. Un addio annunciato da mesi, che tuttavia potrebbe risultare più definitivo di quanto previsto: per Szczesny prende infatti piede anche l'ipotesi di ritiro dal calcio.

. Per l'estremo difensore polacco alla Continassa non c'è più spazio e i motivi sono diversi. In primis per l'ingaggio da 6,5 milioni netti (13 lordi), che lo rende assai ingombrante in rosa, essendo il secondo giocatore più pagato dopo Dusan Vlahovic. L'opera di svecchiamento della rosa impostata da Cristiano Giuntoli, poi, contribuisce a spingere Szczesny ancora più lontano dalla Juve, considerando che al suo posto è stato preso Michele Di Gregorio, che farà il titolare. Ricordando che la scadenza del contratto del classe '90 è fissata a giugno 2025.

. Si è parlato molto di Monza, con Adriano Galliani che non ha mai nascosto l'interesse verso il polacco, come sostituto proprio di Di Gregorio, partito in direzione Juve. I brianzoli hanno tuttavia scelto di virare poi sul giovane Semuel Pizzignacco, chiudendo parzialmente la porta a Szczesny, che guarda anche altrove. Napoli, cessione all'estero. Sono tutte ipotesi portate avanti, anche se ad oggi a farsi strada con forza è un'opzione più radicale: quella della risoluzione del contratto.

Come riportato da Tuttosport, infatti,. Un accordo che riconoscerebbe a Szczesny l'importanza degli sforzi profusi in questi anni, mettendo i bianconeri in salvo dal suo maxi-ingaggio. Ma non solo: in mancanza di soluzioni soddisfacenti per il prosieguo della carriera, Szczesny non esclude di poter dare l'addio definitivo al calcio. Quella di appendere gli scarpini al chiodo è quindi una possibilità presa in considerazione, tenuto conto che lo stesso portiere non ha mai nascosto di non essere intenzionato a proseguire fino a quarant'anni, alla Buffon.