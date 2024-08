Juventus, Elkann: "Nuovo ciclo con Thiago Motta, condivide le nostre idee. L'obiettivo è essere competitivi"

La Juventus scende in campo contro la Next Gen all'Allianz Stadium davanti a 40mila spettatori, penultimo test prima di esordire in campionato, lunedì 19 agosto contro il Como (20.45).Presente anche John Elkann, amministratore delegato di Exor, che ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio dell'amichevole: le sue dichiarazioni.- "Quello che la Juventus oggi ha è un allenatore che ha grande potenziale. Apriamo un nuovo ciclo ed è bello farlo con un allenatore giovane e una squadra giovane".- "Essere competitivi. Questo è chiaro a Thiago Motta e alla squadra. Le nostre idee le condivide anche il nuovo mister. Abbiamo campionato, Coppa Italia e Champions, c'è tanto da fare".

- "Le sensazioni oggi sono di festa. È bello essere qui, con lo stadio pieno. Il legame tra la mia famiglia e la Juventus è forte, oggi siamo a casa, nel nostro stadio, e la Juventus gioca contro la Juventus. Bello vedere la prima squadra giocare contro il nostro futuro".