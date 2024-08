Juventus, entusiamo a porte aperte: che gol Yildiz! Kalulu: ecco dove lo ha schierato Motta in partitella

è dimostrato anche dallasulle tribune della Continassa per l'allenamento a porte aperte di questa mattina., che ha deliziato i presenti con un. Presente anche l'ultimo acquisto,, con Cabal a sinistra e Danilo al suo fianco. Il difensore proveniente dal Milan è stato provato come centrale in ogni esercizio.

in diretta da IlBianconero.com:Si chiude con un nuovo lavoro atletico, guidato da Colinet. Ripetute a fine allenamento, da una parte all'altra, partendo dalla metà campo.Dall'altra parte si cura la fase offensiva. Lavoro sulla fascia e scarico filtrante per il tentativo dell'attaccante. Thiago si divide tra le due fasi.Thiago divide nuovamente il gruppo in due, riallargando il campo. Si lavora per reparti. Da una parte Cabal, Bremer, Gatti e Savona (indizio per il Verona), poi sostituiti da Rouhi, Danilo, Locatelli e Kalulu.

E' un'asse che funziona, Cabal-Vlahovic. E lo confermano pure in allenamento. Cross mancino del colombiano e testata volante di Dusan. Perfetta. Stavolta nessuno ad annullare.Poco dopo, il 'pari' di Fagioli su pressing riuscito di Locatelli.Ecco Locatelli: sinistro a giro perfetto e batte un super Pinsoglio, che pure prima aveva sfoggiato due grandi parate su Vlahovic.Subito 1-1, dopo pochi minuti Primo gol per Savona, poi gran destro a giro di Yildiz per il pari.Bianchi: Perin, Danilo, Kalulu, Cabal, McKennie, Mbangula, Cambiaso, Vlahovic;

Rossi: Pinsoglio, Gatti, Rouhi, Bremer, Savona, Douglas Luiz, Yildiz, Fagioli.Finisce la parte legata al possesso. Campo accorciato e porte riavvicinate: è il momento della partitella. 10.30 -Perin, Kalulu, Mbangula, Locatelli, McKennie, Vlahovic, Cambiaso, Danilo;Di Gregorio, Fagioli, Rouhi, Yildiz, Savona, Gatti, Bremer, Douglas Luiz."Di più. Spingiamo di più". Colinet sprona il gruppo, che prosegue la parte atletica. Lavoro con ostacoli e conetti.

Inizia la seduta, ecco la parte atletica. Colinet guida un gruppo di 15 giocatori.Staff in campo alla Continassa, a breve anche i calciatori. Applausi dagli spalti per Thiago Motta.Miretti si allena a parte sul campo secondario. Prosegue la fase di recupero. E di mercato...L'allenamento inizia poco dopo le 10. Al momento 300 tifosi sugli spalti. Si attende la squadra in campo.