Juventus, Fagioli sul mercato fa rumore: perché pensano di venderlo e la sua posizione rispetto a una cessione

, molto rumore. E fa discutere tifosi e addetti ai lavori. Da una parte perché, terminata a inizio estate la stagione orribile della squalifica per, si pensava che per il classe 2001 potesse (ri)cominciare uncon i colori bianconeri. Dall'altra perché proprio la Juventus ha deciso di avviare un nuovo ciclo, fondato sui giovani, possibilmente di talento, possibilmente a basso costo, preferibilmente italiani. E

del futuro di Fagioli. Nel 3-2 in rimonta, e in 10 contro 11, della squadra di Thiago Motta contro i tedeschi, Fagioli ha giocato lada quando veste la maglia della Juventus, probabilmente la miglior partita in carriera. A quel punto, Motta chiedeva soprattutto una cosa: "Ora serve continuità. Deve dimostrare sempre un alto livello"., sia in bianconero che in Nazionale: Fagioli ora non è titolare nella Juventus e nelle ultime convocazioni il ct Luciano Spalletti gli ha preferito il compagno di club Manuel Locatelli.

Da quel che filtra,: se da una parte ci è rimasto male per non essere più la prima scelta di Motta per il centrocampo, dall'altra, e che dipende solo da lui, dalle sue prestazioni in allenamento e in partita, riguadagnare lo spazio perduto.Per quanto riguarda il mercato,, e si valutano, parametrandole alle esigenze della rosa. In questo periodo la Juventus ha una situazione di, e una situazione di relativa abbondanza a centrocampo, per cuipotrebbe allo stesso tempo consentire un'ottimaimportanti per sopperire alle lacune negli altri settori della rosa.per eventuali trattative in entrata, e facciamo l'esempio di un potenziale affare con il Paris Saint Germain per Milan Skriniar.

, mentre registriamo che, volendo avere a disposizione una stagione intera per dimostrare di essere da Juve, rivalutando poi il tutto durante la prossima estate.