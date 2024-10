Juventus, Giuntoli in missione per Italia-Belgio: Openda e Lukebakio osservati speciali

Getty Images

Italia-Belgio non è solo calcio, ma anche calciomercato. Sul campo dell'Olimpico, nella sfida che ha coinvolto la Nazionale di Luciano Spalletti, si intrecciano dinamiche che tirano in ballo la pianificazione futura e in cui la Juventus gioca un ruolo da protagonista. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, presente sugli spalti a Roma c'era anche Cristiano Giuntoli, direttore tecnico dei bianconeri, con alcuni nomi da tenere d'occhio con particolare interesse.



NOMI PER L'ATTACCO - Nonostante la convinzione di Thiago Motta sia quella di potersela giocare al meglio con gli uomini a disposizione, è indubbio che soprattutto per quanto riguarda le alternative a Vlahovic, le opzioni a disposizione scarseggino. Per questo motivo, in una serata in cui Giuntoli ha potuto tenere d'occhio anche i suoi giocatori, Andrea Cambiaso su tutti, l'occhio è inevitabilmente andato sulla rosa belga, sicuramente non sguarnita di profili interessanti in attacco.

DI NUOVO OPENDA - Tra gli osservati speciali di Giuntoli non può mancare Lois Openda, punta schierata dal primo minuto da Domenico Tedesco e già avversario della Juve in occasione della sfida di Champions League vinta in 10 dai bianconeri sul Lipsia. Se in quell'occasione era stato solo il palo a negargli la gioia del gol, anche oggi la sua serata ha offerto sprazzi di grande talento. Le qualità sono indubbie e i numeri non mentono: 28 gol in tutte le competizioni nella scorsa stagione col Lipsia, quest'anno ha già messo la firma su 5 realizzazioni. Ostacolo non indifferente di cui la Juve dovrà tenere conto è sicuramente il prezzo, considerando che è stato l'acquisto più costoso della storia del club tedesco, che lo ha pagato 42 milioni e chiederà una cifra maggiore per separarsene, anche considerando il contratto in scadenza a giugno 2028. , punta schierata dal primo minuto da Domenico Tedesco e già avversario della Juve in occasione della sfida di Champions League vinta in 10 dai bianconeri sul. Se in quell'occasione era stato solo il palo a negargli la gioia del gol, anche oggi la sua serata ha offerto sprazzi di grande talento. Le qualità sono indubbie e i numeri non mentono:col Lipsia, quest'anno ha già messo la firma su 5 realizzazioni. Ostacolo non indifferente di cui la Juve dovrà tenere conto è sicuramente, considerando che è stato l'acquisto più costoso della storia del club tedesco, che lo hae chiederà una cifra maggiore per separarsene, anche considerando il