Juventus, il Next (Gen) sarà Vacca: talento "alla Mertens" che studia da Vlahovic. L'infortunio è il passato

LaPrimavera di Francescoha iniziato la stagione stupendo su tutta la linea. Un cambio di passo importante rispetto alla passata annata con Paolo Montero in panchina e che fa sognare la dirigenza bianconera verso un ritorno ad una competitività che da tempo non si vede a Torino. I bianconeri, terzi a -3 dalla Roma capolista sono però di gran lunga il miglior attacco del torneo finora con 16 gol segnati a fronte di 7 subiti di cui 3 nel rocambolesco pareggio per 3-3 ottenuto all'ultima giornata contro il Lecce (altra candidata per una vittoria finale) e fra i protagonisti del 3-4-2-1 dell'ex assistente di Massimiliano Allegri c'è sicuramente, la cui parabola è finalmente arrivata ad un punto di svolta.

Classe 2005, nasce e cresce anche calcisticamente nella sua città natale, Trecate arrivando poi presto nel settore giovanile del Novara dove si mette in mostra attriando l'interesse di tutti i top club di Serie A.e i trasferimenti inter-regionali sono concessi soltanto in caso di trasferimento della famiglia che invece ha solide radici piemontesi e, di conseguenza, a spuntarla fu facilmente la Juventus squadra tra l'altro per cui fa il tifo. In bianconero si prende la scena a suon di gol, ma nel passaggio fra Under 17 e Under 19 i manager optano per un prestito intermedio al Monza dove Vacca va a farsi le ossa in Primavera 2 chiudendo la stagione con 14 gol e 5 assist convincendo la Juventus a riportarlo alla base.

gli frutta un ruolo di prima fascia nella squadra giovanile principe bianconera, e anche grazie al rapporto di amore-odio con l'allenatore Vacca riesce anche a riconquistare lain panchina (e manco a dirlo, con gol). A febbraio però il su percorso si interrompe bruscamente colpa di un brutto infortunio muscolare cheNonostante questo la Juventus crede così tanto in lui che a maggio gli fa comunque firmare il primo contratto triennale da professionista e progetta per luie che, dopo averlo visto già diverse aggregato in prima squadra anche nelle passate stagioni, con Allegri in panchina, virerà presto su una promozione nella Juventus Next Gen per mettersi alla prova nel calcio professionista.

Proprio in quelle apparizioni in allenamento con la prima squadra, Vacca si è messo a seguire i movimenti e le giocate dianche se per caratteristiche tecniche e fisiche lui è un attaccante totalmente differente. Il suo idolo, lo ha raccontato, è, ma a noi ricorda più un primo, più seconda punta o all'occorrenza esterno, ma con un vizio del gol così marcato che lo può far comunque giocare in un ruolo da prima punta atipica. Il campo come sempre dirà quale sarà il suo percorso ma la certezza resta che il talento di Vacca è tornato a farsi notare.