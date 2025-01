Juventus: il Nottingham Forest ci prova per Douglas Luiz

Qualcosa si muove e con esso può cambiare inevitabilmente l'andamento del mercato della. Attorno al centrocampista brasiliano, infatti, si sta animando un vortice di mercato importantissimo che potrebbe riportarlo, già in questa sessione invernale, in Premier League. In questi giorni l'entourage del giocatore è attivissimo nei contatti con l'Inghilterra e, soprattutto nelle ultime ore, si è aperta una nuova possibilità.La porta, come riportato da Matteo Moretto, è quella del, società del ricchissimoe di cui, ex amministratore delegato della Roma è diventata oggi CEO. Il Forest è oggi secondo in classifica a pari punti con l'Arsenal e a +4 sul Chelsea (crollato nelle ultime 4 giornate) e sogna una clamorosa qualificazione alla prossima Champions League.date le difficoltà fisiche che stanno incontrando Danilo e Sangaré. Douglas Luiz conosce benissimo il campionato e anche la lotta per le posizioni alte della classifica e rappresenterebbe un colpo di grandissimo valore.

Quella del Nottingham Forest non è l'unica pista che il suo agentesta seguendo. Anche(dove ha anche Zirkzee obiettivo bianconero) sono alla finestra, ma finora tutti i club si sono mossi chiedendo informazioni soltanto per un prestito. La Juventus però finora non ha aperto a questo operazione anche perché poi dovrebbe tornare sul mercato per inserire oltre a due difensori e un centravanti anche un centrocampista al suo posto.