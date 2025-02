Juventus-Inter, le pagelle dei nerazzurri: Dimarco è sparito, che errore Lautaro! Barella sbaglia tanto

AFP via Getty Images

Così così sulla prima conclusione, non irresistibile da parte di Nico Gonzalez, ma sugli sviluppi dell’azione dice di no anche a Conceicao, con un intervento decisamente più convincente. Non può nulla sul gol vittoria di Conceicao.Si immola per mettere una pezza al grave errore di Acerbi e devia in angolo la conclusione di Kolo Muani. La partita su Nico Gonzalez è di ottimo livello e prova a salvare tutto anche su Conceicao, ma non ci arriva per questione di centimetri.: Su una rimessa laterale in favore per la Juventus si lascia sfilare alle spalle Kolo Muani che si trova libero di calciare o fare assist. Pavard salva tutto. Il centravanti bianconero è agile e gli toglie riferimenti, il nerazzurro esce tutt’altro che dominante dal duello.

Si lancia in un’azione solitaria e perentoria saltando di netto due calciatori della Juventus per avanzare palla al piede, ma fatto il grosso sbaglia la cosa più semplice: l’assist facile facile per Lautaro libero in area. Rientra in campo lasciando qualche spunto di troppo a Conceicao e Inzaghi lo sostituisce.Sfortunato sulla carambola che poi consegna il pallone a Conceicao).Nei primi 45’ disintegra Savona che non sa più come opporsi. Spreca una chiara occasione di testa, offre un grande assist a Lautaro e spacca il palo dopo la solita cavalcata tutta muscoli e corsa. Salva un gol fatto respingendo sulla linea di porta la conclusione di Koopmeiners.

Primo tempo poco convincente, sbaglia tanto, compreso un pallone regalato a Conceicao, che per poco non ne approfitta. Non alza il livello nella seconda frazione di gioco, anzi.Fisicamente sta meglio ma anche in questa partita c’è una sua scelta che pesa sull’economia nerazzurra: quanta sufficienza su quel pallone in area, mentre Kolo Muani lo attacca con cattiveria e nasce l’1-0 bianconero.Un po’ in ombra, dal suo lato c’è da fare anche molto lavoro sporco. Abbozza appena l’intervento su Kolo Muani, ma siamo in area e un minimo tocco sarebbe letale.

È in ferie da oltre un mese.: In questo momento meriterebbe la maglia da titolare. Entra e si rende subito pericoloso con un paio di spunti).Con una rovesciata in bello stile impegna Di Gregorio. Di testa serve Dumfries nello spazio, invito a nozze per l’olandese, che penetra in area e colpisce il palo. Dà però la sensazione di essere fuori dal gioco.: Nonostante la caviglia in disordine, gli capitano due buone occasioni: una la spreca di testa, mentre si coordina male sulla seconda, sparando alto).

: L’occasione sprecata sull’assist di Dumfries è enorme.Non si spiega la differenza tra l’Inter vista nel primo tempo e quella rientrata dagli spogliatoi nella seconda frazione di gioco. Quest’anno gli scontri diretti continuano a essere un problema enorme.