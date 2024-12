Juventus, Koopmeiners: "Giocare bene solo 20 minuti non basta. Il mio gol? Non sono felice, l'importante è vincere"

2024 Getty Images

Il suo primo gol stagionale non è suo malgrado servito per ottenere una vittoria, ma quantomenoha aiutato la suaa ribaltare il trend che vedeva i bianconeri sotto di due reti contro ilnella 15esima giornata di Serie A, e che alla fine ha portato al 2-2 finale. Intervistato da Dazn il centrocampista olandese ha commentato così il pareggio, l'ennesimo della squadra di"Dobbiamo trovarci per questi momenti. Dusan è pericoloso fuori e dentro l'area e anche io posso fare assist o goal come oggi. Vogliamo aiutare la squadra"

- "Sono stati i miei migliori 20 minuti? Diciamo che la squadra negli ultimi venti minuti è ripartita. Dobbiamo giocare tutta la gara così e con più energia. Dobbiamo passare la palla in avanti e pressando più alto. L'obiettivo è giocare sempre cosi, non bastano venti minuti. Dobbiamo controllare la partita cosi per novanta minuti, la responsabilità è di noi giocatori"."È difficile dire cosa manchi per vincere. L'energia che abbiamo visto negli ultimi venti minuti deve durare tutta la partita. Lo abbiamo visto che non basta. Dobbiamo sentire questa responsabilità solo cosi cresciamo".

- "Sinceramente non mi sento felice per avere segnato, io gioco per la squadra e l'importante è vincere. Non penso solo al mio goal".