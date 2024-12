Juventus: allarme Koopmeiners, sostituito al 45'. Motta: "Qualcosa all'adduttore"

". Nell'intervallo di, intervistato da Dazn,con queste parola la, che dopo i primi 45' è rimasto negli spogliatoi: al suo postonel primo tempo era stato protagonista dell'per il primo gol della Juventus, realizzato da Weston McKennie. In questa prima parte della staguione, l'olandese ex Atalanta ha collezionato 1e un totale d i 1.402 minuti in campo. Il classe 1998 ex Atalanta aveva saltato a causa di uni match con Stoccarda, Lazio e Inter, a fine ottobre.

Ora arriva questo stop che Motta e i tifosi della Juventus si augurano sia più che altro precauzionale, in vista dei, a partire dal match con ladi domenica 29 dicembre e dalla semifinale della Supercoppa italiana contro ildel 3 gennaio.