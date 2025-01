Juventus-Milan, Nico Gonzalez verso il posto da titolare: è in vantaggio su Conceiçao

Un trofeo da conquistare per raddrizzare la stagione. La Juventus è a Riyadh, in Arabia Saudita, dove stasera alle 20 giocherà la semifinale della Supercoppa italiana contro il nuovo Milan di Sergio Conceiçao; chi vince, affronterà l'Inter che ieri ha eliminato l'Atalanta affondata da una doppietta di Dumfries. La sfida più attesa per oggi è quella tra padre e figlio, Conceiçao vs Conceiçao. Sergio contro Francisco, insieme al Porto e avversari in Italia.

- Eccola la novità delle ultime ore, con l'argentino che ha superato il figlio dell'allenatore del Milan nelle scelte di Thiago Motta. L'indiscrezione riportata da ilbianconero.com è figlia dellepartendo titolare sulla trequarti dietro a Vlahovic e sulla stessa linea di Yildiz e Conceiçao. Era la prima rete in bianconero per Gonzalez, che dopo un paio di mesi fuori per un problema muscolare ora si è ripreso e cerca continuità.

- Motta dovrebbe lanciarlo di nuovo dal primo minuto, e sta pensando di confermare anche McKennie da terzino sinistro: l'americano è in pole su Cambiaso che dovrebbe partire di nuovo dalla panchina come già successo con la Fiorentina,, e così potrebbe schierarlo in quella posizione anche a Riyadh contro il Milan. Verso la conferma anche Kalulu al centro della difesa e Koopmeiners sulla trequarti.: Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Locatelli; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.