Juventus-Napoli, oggi la scelta sulla chiusura del settore ospiti. Attesi 3000 napoletani, ma potrebbero restare fuori

Non lo era in passato, quando la storia di questa rivalità accendeva le due tifoserie, non lo è ancora di più oggi che sulla panchina azzurra siede un grande ex bianconero, una bandiera del club juventino come. E se aggiungiamo che questo sarà il primo vero big match stagionale per entrambe le squadre che sono in lotta per lo stesso obiettivo - lo scudetto - e sono distanti in classifica soltanto per 1 punto, allora la posta in palio non fa che elevarsi esponenzialmente, non solo per i 22 più cambi che scenderanno in campo e per i due allenatori, ma anche e soprattutto per i tifosi.

In questi giorni le forze dell'ordine hanno sollevato la questione della gestione dell'arrivo dei tifosi del Napoli in città per la partita che andrà in scena domani, sabato 21 settembre 2024 a partire dalle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport,proveniente proprio da Napoli.ed è elevato e per questo Prefettura e Questura si sono rivolte al Casms per una decisione finale.

e quindi annullare i tagliandi venduti per il settore ospiti che poi dovranno essere giustamente rimborsati. Una decisione che dovrebbe arrivare entro la mattinata di oggi per consentire a chi deve muoversi di avere il tempo di organizzarsi sia in un caso che nell'altro.