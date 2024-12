Juventus, rifinitura verso il City: Cambiaso in gruppo. Ok McKennie e Douglas Luiz

Cristiano Corbo, inviato

47 minuti fa

La Juventus si allena alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester City, che arriva al confronto in un momento estremamente delicato del ciclo di Pep Guardiola. Thiago Motta, reduce dal 2-2 in campionato contro il Bologna che è stato suo, può sorridere per via delle notizie che arrivano dalla Continassa.



Ci sono, come era preventivato, Douglas Luiz e Weston McKennie, recuperati dopo i rispettivi problemi fisici, ma la vera novità è il rientro-lampo in gruppo di Andrea Cambiaso.



Il laterale, uscito nei primi minuti della gara contro gli emiliani a causa di una modesta distrazione capsulo legamentosa della caviglia sinistra, avrebbe dovuto saltare sicuramente la gara contro i Citizens ma a questo punto ha delle chances di convocazione, anche se è difficile immaginare che venga rischiato con un reparto già in emergenza totale. Una sua titolarità presupporrebbe sicuramente una sorprendente guarigione totale.