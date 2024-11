Juventus, ecco Ripani. Fra Verratti e Marchisio è già stato blindato

Fra i tanti giovani che la Juventus si sta preparando a lanciare in prima squadra, nel clima di enorme emergenza legata agli infortuni che Thiago Motta sta vivendo c'è ancheè un giocatore di cui da tempo si parla un gran bene.Ripani nasce a San Benedetto del Tronto il 12 settembre 2005 e da piccolo inizia a giocare presto a calcio passando prima dall'Alba Adriatica e poi nel Pescara con cui arriva a vestire la maglia dell'Under 17. È qui che il uso talento emerge e viene notato da tanti top club con la Juventus che sfrutta gli ottimi rapporti con il club di Sebastiani per battere la concorrenza di Inter e Atalanta assicurandosi il suo cartellino nell'agosto 2021. La cifra è importante per un ragazzo di 15 anni (seppur per solo qualche giorno), ma quanto fatto vedere fino ad allora lasciava prevedere una crescita costante.

Sebbene sia in grado di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo sia a tre che a due, Ripani è però molto più "geometrico" e meno dinamico dell'ex-numero 8. Bravissimo nelle letture e nel posizionamento, bravo nella distribuzione e nel far viaggiare la palla, sa calciare molto bene con entrambi i piedi anche se è un mancino naturale. Per queste caratteristiche e per le sue origini abruzzesi,Ripani è da sempre un perno anche delle selezioni giovanili dell'Italia e oggi, con Corradi in panchina, fa parte del gruppo degli Under 19 già qualificatosi alla fase Elite dell'Europeo di categoria.e nella sua giovane carriera c'è già un curioso aneddoto tattico. A raccontarlo è stato il suo vecchio allenatore in Primavera,che svelò: "Quando facciamo le riunioni tecniche li faccio parlare. L’obiettivo è crescere insieme. In un’occasione abbiamo provato sul campo un suggerimento di Ripani: è andata meglio la sua idea rispetto alla mia, e abbiamo seguito la sua".

Thiago Motta all'occorrenza e per caratteristiche, potrebbe prenderlo in considerazione per sostituire in mezzo al campo Manuel Locatelli.La curiosità? Era solito fare il riscaldamento con le stringhe slacciate salvo poi allacciarle prima dell'inizio della gara.