Juventus, si complica la cessione di Szczesny: le ultime

nella squadra saudita nella quale milita Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, nelle ultime oreLe due parti avevano raggiunto un’intesa di massima nei giorni scorsi sulla base di un conguaglio compreso tra i 4 e i 5 milioni di euro in favore della Juventus ed un ingaggio da 19 milioni a stagione per il numero uno della nazionale polacca.che aveva ricevuto anche il beneplacito del giocatore, disposto a concludere anticipatamente la sua avventura in Italia e nella Juve nonostante un contratto da 6,5 milioni a stagione in essere fino a giugno 2025. Szczesny indossa la maglia bianconera dall’estate 2017, quando fu acquistato dall’Arsenal per circa 18 milioni di euro e ha collezionato complessivamente 252 presenze e conquistato 3 Scudetti e altrettante Coppe Italia, oltre a due Supercoppe Italiane.Nelle intenzioni del responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli e del neo-allenatore Thiago Motta, l’estremo difensore di scuola Inter, valutato 18 milioni, avrebbe ereditato i gradi di titolare da Szczesny, mantenendo Mattia Perin nell’organico bianconero col ruolo di secondo. Uno scenario che ovviamente si complica per effetto degli ultimi aggiornamenti provenienti dall’Arabia Saudita.