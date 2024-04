Juventus su Mikayil Faye: chi è il 'mostro' del Barcellona, quanto costa e quanto guadagna

Grande concorrenza.difensore senegalese classe 2004, legato al Barcellona da un contratto in scadenza nel 2027. Inter, Arsenal, Chelsea, Dortmund e ora Juventus, la lista dei club che lo cercano è lunga., non è da escludere che in estate venga fatto un tentativo, soprattutto se dovesse partire Bremer. E' vero che Faye gioca nel Barça Athletic e deve ancora fare il suo esordio in prima squadra, ma gli addetti ai lavori sono convinti che presto farà il grande passo.

Nato nel 2004 eFaye ha vissuto la sua prima esperienza europea in Croazia, con la maglia dell'NK Kustosija, dove è arrivato dal Diambars FC, club del campionato del Gambia. E' proprio lì che il Barcellona è andato a pescarlo nell'estate del 2023,. Nonostante non faccia parte della prima squadra di Xavi, Faye ha già esordito (con gol) con la nazionale maggiore del Senegal, il 22 marzo scorso, nella sfida vinta per 3-0 da Sadio Mané e compagni contro il Gabon.

Prima di trasferirsi in Catalogna,che può giocare al centro della difesa o come terzino sinistro,, lo scorso gennaio è stato il Lens a fare un tentativo, ma il Barcellona ha detto no a 9 milioni di euro. Le difficili condizioni economiche del gigante catalano e la possibilità di centrare una ricca plusvalenza potrebbero spingerlo verso l'uscita,Faye ha uno stipendio in linea con quello degli altri giocatori del Barcellona B,