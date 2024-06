Juventus, Szczesny non teme Di Gregorio: la decisione a sorpresa per il futuro

Getty Images

La Juventus ha chiuso l’arrivo di Di Gregorio dal Monza per 18 milioni di euro più 2 di bonus. Giuntoli ha deciso di anticipare questa operazione, nonostante la presenza in rosa di Szczesny e Perin, per non correre il rischio di perdere la prima scelta ( anche più dell’atalantino Carnesecchi) per il ruolo di portiere del futuro. La trattativa verrà finalizzata in ogni dettaglio nella prossima settimana.

LA JUVE VENDE - Giuntoli va sempre dritto come un treno quando prende una decisione strategica. Il club bianconero vorrebbe trovare una soluzione per cedere Szczesny risparmiando così l'alto ingaggio. Qualche sondaggio per il portiere polacco è arrivato dall’Arabia con la Juventus che spera di poter valutare presto anche una vera e propria offerta.

MISSIONE DIFFICILE- La Juventus vuole cedere Szczesny ma il portiere polacco non è d’accordo. Wojciech è convinto di poter conservare il posto da titolare nonostante l’arrivo di Di Gregorio e vuole restare in bianconero fino all’estate del 2025 quando scadrà il suo contratto. La famiglia del nazionale polacco a Torino si sente a casa e non vorrebbe cambiare aria. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Szczesny avrebbe confidato ai compagni di squadra di voler chiudere la sua carriera agonistica proprio alla Juventus. Ora la palla passa a Giuntoli che avrà il compito di far cambiare idea all’ex Arsenal.