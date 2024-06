La Juventus rientra nell'ECA. Al Khelaifi: "Sempre aperti a chi crede negli interessi collettivi"

AFP via Getty Images

L'associazione europea per club,, si è riunita oggi per l'ultima volta in stagione a Londra, a margine della finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund. La novità emersa è il, che era uscita in seguito alla vicenda della Superlega, nel 2021, quando l'allora numero uno bianconero Andrea Agnelli si era dimesso dal ruolo di presidente, lasciando il posto a Nasser Al-Khelaifi, collega del Paris Saint-Germain."Il Comitato Esecutivo dell'ECA (ExCo.) si è riunito oggi a Londra per l'ultima riunione della stagione in vista della finale di UEFA Champions League del 2024 per portare avanti diverse priorità chiave per i club europei e ha ricevuto un rapporto sulla richiesta della Juventus F.C di rientrare nell'ECA. All'incontro hanno partecipato anche il presidente della UEFA Aleksander Čeferin e il segretario generale della FIFA Mattias Grafstrom.

Aprendo l'incontro, il presidente dell'ECA (e del Psg), Nasser Al-Khelaifi, ha dichiarato: 'Inizio l'incontro con una notizia molto significativa: dopo aver avuto recentemente diversi incontri con il management e la proprietà, sono lieto di riferire che, nelle riforme progressiste e nel lavorare in modo costruttivo con tutte le parti interessate – siamo lieti che la Juventus si unisca alla famiglia del calcio europeo'.

Nel regolare aggiornamento sull'appartenenza all'ECA, l'ExCo. è stato informato che l'attuale numero di club membri è cresciuto fino a 658 soci ECA, rispetto ai 266 club dell'inizio di questa stagione, con il 100% di soci in 20 paesi. L'ExCo. è stato inoltre presentato un aggiornamento sulle proposte di riforma della governance in corso per l'adesione all'ECA che vedrà una semplificazione della struttura associativa della famiglia ECA verso un modello più inclusivo sotto lo slogan "Appartenenza per tutti". L'ExCo. è stato poi aggiornato sui principali risultati del recente Comitato Esecutivo UEFA tenutosi a Dublino il 22 maggio e del Consiglio e Congresso FIFA tenutisi a Bangkok all'inizio di questo mese. All'UEFA Exco. dei temi più rilevanti legati all'ECA sono stati (i) l'approvazione di vari regolamenti tra cui i regolamenti organizzativi e disciplinari sulle licenze dei club e sulla sostenibilità finanziaria, (ii) l'aggiornamento sulle competizioni giovanili, (iii) l'estensione dello Standing Facilities Observer Program per il 2024 /25 stagione e (iv) vari appuntamenti per ospitare le finali delle competizioni per club UEFA. Gli aggiornamenti più rilevanti per l'ECA emersi dalle riunioni della FIFA riguardavano (i) l'approvazione del calendario delle partite internazionali femminili dal 2026 al 2029, (ii) l'approvazione della Coppa del mondo per club femminile FIFA ogni quattro anni a partire dal 2026 (iii) modifiche al Regolamento sullo Status e sul Trasferimento dei Giocatori per tutelare ulteriormente il benessere delle giocatrici e degli allenatori e (iv) Riforme di Governance. L'ExCo. è stato aggiornato sulla finalizzazione del processo di vendita per le competizioni UEFA per club maschili 2024-27 e sui progressi compiuti sulla Coppa del mondo per club FIFA e sulla joint venture. Infine, l’ECA ha ricevuto una presentazione da PwC, il suo partner di consulenza che sta conducendo una revisione della strategia, della struttura organizzativa e della governance dell’ECA per il futuro a lungo termine".