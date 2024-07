Getty Images

Juventus, ufficiale: c'è Adzic, cifre e dettagli del prossimo gioiellino bianconero

un' ora fa

A 18 anni, Vasilije Adzic diventa ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Depositato in Lega Serie A il contratto del trequartista montenegrino classe 2006 in precedenza al Buducnost Podgorica.



Giuntoli lo ha pagato 2 milioni di euro più bonus e gli ha fatto firmare un contratto di 5 anni con la Juve. Adzic dovrebbe essere aggregato alla squadra Under 23 in Serie C, ma Thiago Motta lo valuterà dal vivo già in ritiro.



Sul giocatore c'era anche il Napoli ma i bianconeri sono stati abili ad anticipare l'ex squadra del loro ds. Con il montenegrino, la Juve occupa uno di due slot da extracomunitari disponibili nella sessione.