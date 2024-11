La, sul proprio sito ufficiale, annuncia la firma di, centrocampista classe 2006 in forza alla Primavera bianconera, fino al giugno del 2026: "in bianconero dall’estate del 2022, ha cominciato il suo percorso nel Club dalla formazione Under 17 per poi, dalla scorsa annata con 9 presenze collezionate, far parte del gruppo protagonista del campionato Primavera 1. Boufandar, in stagione, è a quota 9 apparizioni con, all’attivo, anche un assist in Youth League.

Adesso la soddisfazione del legame consolidato con la Juventus: congratulazioni, Adam"!.