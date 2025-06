Juventus, vertice Elkann-Chiellini-Comolli a Monaco: la scelta su Tudor

, sede della finale di Champions League vinta dal Psg sull'Inter, per cominciare a costruire una nuova era.Quest’ultimo, in attesa dell’ufficializzazione come nuovo direttore generale dopo l’addio al Tolosa, ha già cominciato a muovere i primi passi nel progetto di rilancio della Vecchia Signora.in programma dal 14 giugno al 13 luglio. Tuttavia, il nome di Stefano Pioli resta sul taccuino come possibile alternativa, qualora si decidesse di cambiare guida tecnica nelle prossime settimane. In lizza rimangono anche Marco Silva e Roberto Mancini, sebbene in posizioni più defilate.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,occasione che potrebbe rivelarsi cruciale per delineare le future strategie. Anche lo spogliatoio, dal canto suo, sembra compatto attorno al tecnico croato., apprezzandone il lavoro svolto nelle ultime settimane della stagione appena conclusa. Parallelamente, Elkann e Chiellini hanno cominciato a impostare con Comolli le prime linee guida del mercato estivo.