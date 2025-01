Juventus, Vlahovic ha detto no all'Al-Nassr di Pioli e Ronaldo: il retroscena

Tra le squadre più attive in questa finestra di mercato di gennaio c'è la Juventus, che si muove da protagonista sia sul mercato in entrata - già ufficializzati tre acquisti - ma anche sulle uscite. Fino alla fine della sessione - la chiusura è prevista per lunedì 3 febbraio a mezzanotte - è da monitorare la situazione legata al futuro di- Proprio nel giorno dell'annuncio dell'arrivo di Renato Veiga dal Chelsea, Sky Sport riporta un retroscena di mercato che avrebbe potuto portare l'attaccante serbo in Arabia Saudita:- Dusan dice di no all'Arabia Saudita perché vuole rimanere ad alti livelli, la Juventus valuta la sua posizione in rosa e intanto lui si è allenato anche nel giorno di riposo e sa che con l'arrivo di Kolo Muani non ha più il posto da titolare assicurato. A oggi offerte concrete sul tavolo dei bianconeri ancora non ce ne sono, alla fine della settimana manca ancora una settimana durante la quale può succedere di tutto. E quello di Dusan Vlahovic rimane un nome caldo.