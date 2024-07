Kamada al Crystal Palace, è UFFICIALE

DeFodi Images via Getty Images

Svincolatosi ufficialmente dalla Lazio, il centrocampista giapponese classe 1996ha già ufficialmente trovato una nuova squadra. Già nel corso degli ultimi giorni aveva trovato l'accordo per trasferirsi a parametro zero al Crystal Palace e aveva anche sostenuto le visite mediche di rito.Oggi è arrivata l'ufficialità attraverso il sito web e i canali social della squadra inglese che ha usato una grafica in stile manga per presentarlo facendo un doppio annuncio in inglese e giapponese. Dall'aquila biancoceleste a quella del Palace