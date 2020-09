Dopo Alvaro Morata, un altro ex può tornare alla Juve. A casa. Sì, perché i bianconeri cercano un vice dello spagnolo e studiano due profili profondamente diversi. Il primo nome è sempre quello di Moise Kean, come vi raccontiamo da settimane: i bianconeri spingono, l'Everton fa muro e Raiola prova a smuovere il terreno, per avvicinare le parti e far valere la volontà del suo assistito. Nell’incertezza della trattativa per Kean, spiega Tuttosport, si fa strada l’opzione Llorente, arrivato al Napoli un anno fa a parametro zero dal Tottenham, e ora è fuori rosa in attesa di potersi svincolare. E alla Juventus costerebbe circa 4.8 milioni lordi di stipendio.