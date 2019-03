Schierato titolare tra i pali al posto di Courtois nel match odierno di Liga contro il Celta Vigo, vinto 2-0 dal Real Madrid, Keylor Navas si è lasciato andare a dichiarazioni molto nette sulla guida tecnica madridista: "Siamo tutti molto felici di Zinedine Zidane, lo conosciamo già e sappiamo qual è il suo modo di lavorare. Sappiamo che è un allenatore trasparente, una gran persona, e se aggiungiamo che ha molta conoscenza sia come calciatore che come allenatore, non possiamo che essere contenti. Lui è un allenatore che dice sempre la verità. Oltretutto, mi ha sempre dato sostegno e fiducia. Il fatto che sia tornato e mi abbia lanciato alla prima partita in panchina mi ha dato sicurezza. Ora lavorerò con serenità: so che di fronte a me avrò un mister che mi dice le cose in faccia".