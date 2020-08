ha chiesto acquisti d'esperienza e personalità. Detto, fatto. O quasi: perché l'è vicina all'acquisto di Aleksandar, alternativa low cost adper il quale ilnon intende fare sconti nonostante l'acquisto di. Come vi abbiamo raccontato ieri , i nerazzurri hanno già incassato il sì del giocatore che compirà 35 anni a novembre: sul piatto c'è un contratto di due anni con un ingaggio che si aggira intorno ai 3 milioni di euro che guadagna alla- Trovato l'accordo con il giocatore adesso l'Inter dovrà sedersi a trattare con il club giallorosso. La valutazione di Kolarov è di circa 3 milioni di euro, ma i nerazzurri non hanno nessuna intenzione di sborsare una cifra simile per un classe '85 che ha il contratto in scadenza a giugno 2021., che potrebbe comprendere anche l'inserimento di un giovane.- Un'idea, potrebbe essere quella del classe 2001 Edoardo, che l'anno scorso l'Inter ha provato a inserire nell'affare Dzeko (poi mai andato in porto) 3 gol e 4 assist in 17 partite stagionali con la Primavera, il futuro del giovane attaccante potrebbe essere lontano dall'Inter come ha confermato anche il suo agente un paio di mesi fa.