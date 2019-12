I follower chiedono

E Kulusevski risponde



"Piedi X Terra" è solo su #DAZN

Dejan, stellina del, di proprietà dell', oggetto del desiderio dell', risponde alle domande degli utenti su Twitter. Queste la sua intervista con Dazn: "Luce del fantacalcio? Questo l'ho sentito tante volte. Perché mi scrivono in tanti su Instagram e sono contento di fare felice la gente. Nient'altro. Carrarmato coi piedi dolci? Mi fa piacere leggere una cosa del genere, non voglio solo avere i piedi dolci ma anche fare la guerra e correre tanto su ogni pallone"."Grande futuro? Lo spero. Lavoro tutti i giorni per diventare un calciatore che può fare tanti anni ai massimi livelli. Leggere queste cose mi spinge a fare di più di quello che ho fatto oggi".