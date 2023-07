Dopo appena un anno da calciatore delLo fa all'età di 36 anni, a seguito di una carriera che lo ha visto vincere, e non poco, con le maglie diIl centrocampista classe 1987 può vantare il successo di 2 campionati inglesi ed uno spagnolo (oltre a varie coppe nazionali), senza dimenticare i trionfi in terra europea, ossia unsempre con i blaugrana. Da sottolineare i due Europei e il Mondiale alzato al cielo con laQuesto l'annuncio di Fabregas apparso sui social:- si legge -. Conserverò ogni momento, dai primi giorni al Barcellona, all'Arsenal, di nuovo in blaugrana, al Chelsea, al Monaco e infine al Como. Dalla Coppa del Mondo, agli Europei, le vittorie in Inghilterra, Spagna, la conquista di trofei europei:"A tutti coloro che mi hanno aiutato, i miei compagni di squadra, gli allenatori, i direttori, i presidenti, i proprietari, i tifosi e il mio agente; a tutta la mia famiglia, dai miei genitori a mia sorella, mia moglie e i miei figli, che mi hanno sempre dato consigli e che sono sempre stati una guida; ai miei avversari con cui ho condiviso grandi battaglie in campo: grazie per avermi reso più forte - prosegue -.Ho anche imparato tre lingue, sono cresciuto e maturato nel corso dei miei viaggi.Infine l'inizio di una nuova avventura:Un club e un progetto di cui non potrei essere più entusiasta.Darò tutto me stesso in questa nuova avventura. Quindi, dopo 20 incredibili anni ricchi di sacrifici, gioia e passione è arrivato il momento di ringraziare di nuovo e salutare lo sport più bello del mondo. Ho amato ogni minuto. Cesc". Ricordiamo che Fabregasdel club lariano.