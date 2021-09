Mark Clattenburg, ex arbitro inglese premiato nel 2016 come miglior fischietto al mondo, ha parlato alla BBC raccontando un retroscena della sua carriera: "Ho ricevuto diverse minacce di morte, e quando in ballo c'era una decisione contro un top club, arrivavano da ogni parte del mondo. Nel 2017, quando ho smesso di arbitrare, non mi è arrivato più nulla. Ho ricominciato a riceverne con l'avvento del Covid, quando in tv hanno trasmesso vecchie partite. Il Var? Semplifica il lavoro degli arbitri; prima dovevi decidere tutto in una frazione di secondo e poteva capitare di sbagliare".