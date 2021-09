come dimostrano anche le designazioni per la finale del Mondiale per club del 2012 o quella di Champions League del 2015., colpito e affondato dalle discutibili decisioni prese in occasione della sfida con l'Atletico Madrid. Ma non è questa l'unica occasione in cui qualcuno ha da recriminare nei suoi confronti: basti pensare proprio alla, senza che venga preso alcun provvedimento. E non sarà l'unica volta nella quale il direttore di gara turco finirà nel mirino della critica, anche delle squadre italiane.i giallorossi si vedono assegnare contro un penalty dopo la review del Var, ma se ne vedono negare uno piuttosto evidente per fallo di Marega su Shick, sul quale nè l'arbitro nè la tecnologia arrivano in supporto. Scatenando nel post-gara("Sono stufo di questa m...a"). E nel computo dei disastri c'è pure una discussa direzione in una sfida sempre di Champions League tra Real Madrid e Manchester City. Un arbitro insomma che, al netto di qualche madornale svista e di un atteggiamento spesso ammiccante nei confronti delle società più blasonate, in Uefa gode di grande considerazione. Ma che,- "", è stata la spietata analisi del tecnico rossonerosulla prestazione di Cakir, che anche nelle situazioni che hanno finito per determinare il 2-1 finale per gli spagnoli di Simeone ha sempre punito il Milan oltre i propri demeriti, nel dubbio.- alla mezz'ora del primo tempo -. Per non parlare della madre di tutti gli episodi:, considerata la distanza minima tra i due calciatori, e che le immagini dei vari replay hanno successivamente completamente stravolto.soprattutto ora che la tecnologia è arrivata in supporto degli arbitri per situazioni così difficili da decifrare ad occhio nudo. Il direttore di turco rimane però irremovibile e manda Suarez dal dischetto, consentendogli di regalare all'Atletico la vittoria nel finale. Il rosso e il rigore, certo, maCakir, l'arbitro dal curriculum che pesa ma con una strana tendenza a sbilanciarsi sempre nei confronti dei più potenti.