Ha indossato la maglia del Napoli 36 volte, con 7 reti all'attivo, ma Jonathan de Guzmàn, centrocampista olandese oggi in forza all'Eintracht Francoforte, sarà ricordato in azzurro per un altro fatto, certamente meno lusinghiero. E' lui stesso a raccontarlo in un'intervista resa al portale volkskrant.nl, tornando sulla vicenda che lo vide protagonista col direttore sportivo Cristiano Giuntoli nel 2015, dopo il suo no all'ennesima destinazione prospettatagli dalla società, il Bournemouth: "Giuntoli si è davvero arrabbiato. Il suo assistente mi ha detto: ‘Ascolta, se non firmi si arrabbierà molto, se non firmi sarai morto per il Napoli, non giocherai mai più’. Improvvisamente mi ha dato un pugno in faccia e a quel punto sono impazzito. Abbiamo iniziato a litigare furiosamente, volavano sedie. C’era il mio compagno di squadra Zuniga che cercava di separarci. Mi diceva ‘dai, prendi le tue cose e vai a casa'".