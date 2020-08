Antonio Conte ci riprova. Inizia così l'indiscrezione di Repubblica, che conferma le voci sulla sua volontà di tornare alla Juventus. Il tecnico dopo il durissimo sfogo contro l'Inter, avrebbe cercato di ripercorrere strade già battute in passato, anche recente. Come si legge sul quotidiano: "Oltre a citare da tempo la Juve come modello in modo ossessivo e fastidioso per alcuni tifosi interisti - l'ex ct da settimane è in contatto con dirigenti, giocatori ed ex giocatori juventini. La domanda che fa è sempre quella: "Ma Sarri lo cacciano?". La speranza di Antonio è prendere il suo posto. Una speranza vana: qualsiasi sarà il futuro di Sarri, la policy a Torino non cambia. Su Conte non si torna indietro, sul suo nome resta un veto".