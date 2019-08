Dzeko, Lukaku, ma non solo. Il mercato dell'Inter è ovviamente in continua evoluzione ed è incentrato nel cercare di regalare il prima possibile ad Antonio Conte almeno un attaccante. Ma la ricerca di un altro colpo a centrocampo, soprattutto nell'ottica di piazzare sul mercato sia Joao Mario che Borja Valero, è tutt'altro che terminata. I sogni sono tanti, ma le piste più concrete portano ancora a due vecchio obiettivi, entrambi del Barcellona: Arturo Vidal e Ivan Rakitic.



INGAGGI TOP - Trattative non semplici e che potrebbero concretizzarsi anche nel corso delle ultime settimane di mercato soprattutto per costi di cartellino e ingaggio. Entrambi, infatti, hanno uno stipendio superiore ai 7 milioni di euro e per accettare il trasferimento all'Inter servirà uno sforzo sia da parte dei giocatori che da parte del club nerazzurro.



VALVERDE APRE ALL'ADDIO - Ad aiutare l'ad Marotta e il ds Ausilio sta arrivando però l'allenatore del Barcellona Ernesto Valverde che in conferenza stampa continua a ribadire la necessità di intervenire a centrocampo sul mercato aprendo la porta a cessioni anche importanti: "A centrocampo abbiamo molti giocatori e ci sarà da capire se serviranno innesti. Vidal? Quest'anno lì in mezzo ci sarà più concorrenza". Parole che spingono verso un addio e l'Inter è pronta ad approfittarne.