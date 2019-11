L'Inter vince anche a Bologna e adesso è l'unica squadra in Europa ad aver sempre raccolto successi. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia questo aspetto ed elogia la solidità della squadra guidata da Antonio Conte.



“Gli irriducibili del comandante Conte si appuntano un’altra medaglia sul petto conquistando l’ennesima terra straniera. Sesta vittoria su sei partite di campionato (derby incluso) fuori casa: nessuna squadra dei maggiori campionati europei ha fatto altrettanto. Non vale il primato, la Juve vince ancora. Ma che importa: conta stare lì, attaccati, e conquistare sempre più fiducia. E questo successo contro un buon Bologna è decisivo per l’autostima, per come è maturato. Un netto passo avanti rispetto alla sfida col Brescia, sotto il profilo del gioco ma soprattutto del carattere. Sarà stanca, non sarà ancora bellissima, ma questa Inter è solida come l’acciaio“.