L'opzione Raspadori è sempre più viva perche sta provando a muoversi sul mercato in vita della sessione di gennaio con idee e inventiva. Per poter far spazio a potenziali rinforzi si dovrà però contemporaneamente lavorare anche alle uscite e il nome più importante dei giocatori in uscita resta quello diSanchez piace da tempo aldove c'èche lo stima dai tempi della nazionale cilena, ma il club francese non si è ancora attivato per sondare il terreno concretamente. Una mossa che, secondo i media cileni, hanno già fatto invece siache è alla ricerca di un rinforzo in attacco per gennaio, ma soprattutto ildel neo-arrivatoche sta programmando una rivoluzione in attacco che potrebbe portare anche all'addio di Luuk de Jong per far spazio proprio all'attaccante dell'Inter.Idee concrete, quindi, che vanno incontro a quella che è la volontà di Sanchez e del7,5 milioni annui, che grazie al decreto crescita di cui ha beneficiato dal gennaio 2020 sono poco meno di 10 al lordo.(le stesse che invece avevano impedito l'addio durante l'ultimo mercato invernale) , ma sia per l'Atletico Madrid che per il Barcellona, entrambi alle prese con un bilancio non semplice da gestire, resta comunque il problema dell'ingaggio elevato del cileno che dai nerazzurri dovrà percepire ancora più di 10 milioni di euro in virtù della scadenza 2023 del suo contratto.