Non bisogna per forza vincere le partite per dimostrarsi forti, l'Inter vista contro la Roma ha messo in mostra ottime qualità nonostante alla fine non siano arrivati i tre punti. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’Inter per la prima volta in stagione non fa gol, interrompe la striscia di 5 vittorie e oggi può essere scavalcata dalla Juve. Ma il punticino non è così brutto come sembra, se contestualizzato. È stato strappato a un’ottima Roma e, soprattutto, alla solita emergenza. L’Inter è il calabrone che vola altissimo anche se non potrebbe, ma non si può pretendere che sia sempre un’aquila. Eppure, tradita dai suoi bomber, ridotta all’osso a centrocampo, contro una Roma giovane e abbondante, pur subendo spesso, ha creato 4-5 nitide palle-gol, senza concederne una sola ai giallorossi e ha chiuso il match in attacco”.