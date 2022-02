Rivali, sul campo e sul mercato., dell'Inter, che può salire a +7 (e una partita in meno) sui rivali cittadini, del Milan, che non può permettersi di perdere se non vuole dire addio allo scudetto. Quella di stasera potrebbe non essere l'ultima sfida della stagione tra le due squadre, che potrebbero ritrovarsi di fronte nelle semifinali di Coppa Italia, in programma il 2 marzo e 20 aprile (i rossoneri sfideranno nei quarti la Lazio, i nerazzurri la Roma dell'ex Mourinho), di certo non è l'ultima sul mercato. Non è la prima volta che Inter e Milan lottano per gli stessi obiettivi, se recentemente nessuna delle due ha avuto la meglio sul fronte Alvarez, passato dal River Plate al Manchester City,Marotta ha infatti messo le basi per due rinforzi, uno in difesa e uno in attacco.individuato come il sostituto idea di Stefan de Vrij, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2023 e valuta l'addio.Bremer costa 25-30 milioni ed è la prima scelta, insieme a Botman, anche del Milan.autore di 9 gol in campionato con il Sassuolo. L'Inter è in vantaggio, ne ha già parato con Carnevali in un'operazione più ampia, che coinvolge Frattesi, per un affare da oltre 60 milioni di euro, Maldini e Massara, a caccia del vice Ibrahimovic, non possono spendere una cifra così importante e al momento sono fuori dai giochi.