Probabilmente, se avesse potuto scegliere, Stefano Pioli non avrebbe mai interrotto la Serie A ma le qualificazioni mondiali sono all’orizzonte. Il tecnico del Milan avrebbe voluto sfruttare il momento d’oro dei suoi ragazzi che adesso, a otto giornate dal termine, sono i grandi favoriti per lo scudetto. Gli esperti Sisal vedono infatti il tricolore che si tinge di rossonero a 2,25, complice la marcia trionfale di Ibra e compagni che hanno centrato 21 punti nelle ultime dieci giornate. Un dato impressionante soprattutto se paragonato ai Campioni d’Italia dell’Inter che, dopo la sconfitta nel derby, hanno vinto in una sola occasione, contro la cenerentola Salernitana. La formazione di Inzaghi, lontana adesso sei lunghezze dai cugini ma con una partita da recuperare, si è inchiodata e non riesce a trovare le contromisure per stare al passo del Milan. La conferma del titolo, per i nerazzurri, si gioca a 2,75. Non molla la presa il Napoli, sempre secondo in classifica a tre punti dai rossoneri, che vuole provarci fino alla fine consapevole che lo scudetto potrebbe decidersi in volata. Spalletti e i suoi ragazzi adesso ricaricheranno le pile in vista del rush finale per cercare un sorpasso all’ultima curva: il titolo agli azzurri pagherebbe 4 volte la posta. La matematica non taglia fuori neanche la Juventus, che non perde in campionato dal 27 novembre contro l’Atalanta, ma sette punti da recuperare al Milan in 8 giornate iniziano a essere tanti. I bianconeri però non conoscono la parola resa e cercheranno una rimonta che avrebbe del clamoroso tanto che vederli nuovamente fregiarsi del titolo di campioni d’Italia è offerto a 7,50.