Da circa tre anni il nome di Dodi Lukebakio circola nei corridoi di viale della Liberazione, l’Inter, infatti, ha iniziato a seguire l’evoluzione del ragazzo già dalle prime apparizioni con l’Hertha. I nerazzurri erano poi andati su altri profili, prima scegliendo Marcus Thuram, per poi virare con decisione su Joaquim Correa, in seguito al brutto infortunio capitato al francese, con cui era già stato raggiunto l’accordo verbale.



E a proposito di Thuram, possiamo dire che Dodi Lukebakio segue più o meno lo stesso filone di pensiero, se pensiamo alle caratteristiche. Sia Thuram che Lukebakio possono giocare sulla corsia esterna ma, viste le doti fisiche, sembra che entrambi possano puntare su un futuro da centravanti. Classe 1997. Con il francese che sembra ormai destinato al PSG, il belga sembra la valida alternativa per rinforzare l’attacco nerazzurro, partendo da un prezzo d’acquisto abbordabile, vista la scadenza fissata nel 2024. L’Inter ci pensa.