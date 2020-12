Tiri mancini della sorte, che da tempo sembra voler mettere alla prova i nerazzurri svuotando a turno prima un reparto e poi l’altro. Per qualche settimana l’Inter ha dovuto fronteggiare l’emergenza a centrocampo, ma risolto il problema,, ovvero su Lukaku e Lautaro, sperando che la salute assista sia l’argentino che il belga., che nel suo momento migliore ha accusato un fastidio all’adduttore. Sembrava un guaio risolvibile con un breve stop e invece il 2020 del cileno sembra finito. Un problema da non sottovalutare per i nerazzurri, perchéil Sanchez degli ultimi periodi, salta l’uomo e crea gioco, tutto ciò che serve a una squadra che a volte rischia di ingolfarsi perché appesantita dalla troppa prevedibilità.Ma quello di Sanchez non è l’unico infortunio nel reparto offensivo. Lì davanti, tornato acciaccato dalla Nazionale. La botta alla caviglia sembrava non preoccupare troppo e invece l’attaccante di Cles è. Mancherà sicuramente contro lo Spezia, mentre c’è qualche possibilità di vederlo a Verona. Per il momento, quindi, Conte dovrà affidarsi a Lukaku e Lautaro, oltre che a qualche aggregato dalla Primavera (Oristanio, Bonfanti e Satriano, due 2002 e un 2001).