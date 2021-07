Ieri Petagna è rimasto in panchina per tutta la durata del match del Napoli contro la Pro Vercelli. L'ex Spal ha avuto un affaticamento e così Spalletti lo ha tenuto fuori. Per lui spunta una possibilità Inter di cui parla oggi il Corriere dello Sport.



L'Inter vuole Petagna in prestito, al massimo con diritto di riscatto. Il Napoli però non è d'accordo e ha bloccato la partenza del calciatore che potrebbe avere un ruolo importante visto l'infortunio di Mertens e la Coppa d'Africa a cui parteciperà Osimhen a gennaio.