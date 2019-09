Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato del progetto stadio di Milan e Inter a margine dell'inaugurazione della nuova scuola post diploma dedicata ai ragazzi che soffrono della sindrome di Asperger. Il primo cittadino meneghino ha lanciato un invito ai due club affinché mostrino ai cittadini i progetti sul nuovo stadio, per ascoltare anche il parere di chi vive Milano tutti i giorni: "Ho “paura” che “il dibattito rimanga confinato tra “abbattiamo San Siro e non lo abbattiamo” e, se sarà così, sarà un dibattito a perdere, mentre se lo si sposta verso qualcosa di bello, può avere qualche possibilità in più”.



COINVOLGERE I CITTADINI - "Far vedere i progetti sullo stadio ai cittadini? Non è un obbligo ma un invito, ma dico che siamo in un momento in cui la partecipazione è un valore. Lo abbiamo fatto per la riqualificazione degli ex scali ferroviari, per i Navigli e quindi lo dico anche nel loro interesse. Non ho ancora visto i progetti ma penso che saranno interessanti e che sia utile farli vedere ai cittadini. Non la metterei sul piano del referendum ma su quello della partecipazione, perché è chiaro che la politica e i team devono decidere, ma dai cittadini che vivono sul territorio possono arrivare dei suggerimenti importanti".



SULL’INCONTRO CON MILAN E INTER - “Non abbiamo ancora fissato il giorno esatto ma certamente ci vedremo a breve, anche perché mi sembra che il tema stia diventando molto caldo”.