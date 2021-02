Il mondo del calcio, domenica pomeriggio, ha conosciutoIn seguito allae alleai rivali in occasione della conferenza stampa, con il perentorio:qualcuno, come spesso capita, ha deciso di andare oltre e di- Proprio a causa della partita e della conferenza, finendo nella schiera dei. Non sui social però: in nome divisto icome, mai digerita dai bergamaschi per alcuni torti arbitrali ricevuti. ma direttamente sul telefono personale.- L'allenatore, che è, ha dovuto subire l'ennesima onta: alcuni tra i supporter biancocelesti sono entrati, via etere, hanno cominciato a tartassarlo, tanto che il tecnico è stato costretto a interrompere la ricezione, per sempre-' - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti,, come si evince dagli accessi di Whatsapp delle ultime ore:: l'allenatore atalantino è segnalato come, anche perchénon a familiari ma nemmeno a tifosi. Segnale cheaprendo la strada ai soliti "leoni da tastiera". Che speravamo di non doverci più sorbire. ma che continuano a imperare.